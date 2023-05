Rússia fecha consulado sueco e expulsa cinco diplomatas

436

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou nesta quinta-feira (25) a expulsão de cinco diplomatas suecos e o fechamento do consulado sueco em São Petersburgo e do seu próprio na cidade sueca de Gotemburgo.



"Foi tomada a decisão de declarar cinco diplomatas suecos persona non grata", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, segundo o qual a embaixadora sueca, Malena Mard, foi informada das medidas de represália de Moscou pelo que descreveu como "política de confronto" da Suécia.



A medida foi tomada depois que a Suécia anunciou no final de abril a expulsão de cinco diplomatas russos por "atividades incompatíveis" com seu status diplomático.



A Rússia chamou a expulsão de um ato "abertamente hostil" e acusou a Suécia de realizar uma "campanha russofóbica".



O Consulado Geral de Moscou em Gotemburgo será fechado em 1º de setembro, acrescentou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.



O consulado geral da Suécia em São Petersburgo também terá que encerrar suas atividades, acrescentou.



Os laços com os países ocidentais sofreram uma deterioração sem precedentes depois que o presidente russo, Vladimir Putin, enviou tropas à Ucrânia em fevereiro de 2022 e o Ocidente adotou sanções contra Moscou.