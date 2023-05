Ucrânia afirma que derrubou 36 drones russos

436

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, acusou nesta quinta-feira (25) a Rússia de prosseguir "aterrorizando" seu país e afirmou que o exército de Kiev derrubou 36 drones russos durante ataques noturnos.



A Rússia "continua aterrorizando a Ucrânia" e lançou 36 drones contra a Ucrânia, declarou Zelensky no Telegram. "Nenhum atingiu o alvo", acrescentou, ao elogiar a defesa antiaérea do país.



O exército ucraniano afirmou que os drones fabricação iraniana Shahed foram lançados das regiões norte e sul.



"O inimigo pretendia atingir infraestrutura crucial e áreas militares no sul do país", destacou Zelensky.



A Rússia intensificou nas últimas semanas os ataques noturnos com mísseis e drones contra a Ucrânia.



Em duas ocasiões, as tropas de Moscou utilizaram mísseis hipersônicos Kinzhal, mais difíceis de interceptar. Kiev afirma que derrubou os mísseis graças ao sistema de defesa aérea americano Patriot.



Na Rússia, o Serviço Federal de Segurança (FSB) anunciou a detenção de dois "sabotadores" ucranianos que pretendiam perturbar o funcionamento de centrais nucleares do país.



"Um grupo de sabotagem do serviço de inteligência ucraniano (...) tentou explodir quase 30 linhas de transmissão de energia das centrais nucleares de Leningrado e Kalinin", no noroeste do país, no início de maio, afirmou o FSB em um comunicado.



"A ideia dos serviços especiais ucranianos era interromper os reatores nucleares, perturbar o funcionamento normal das centrais nucleares e provocar danos significativos à economia e à reputação da Rússia", afirma a nota.



Os detidos foram identificados como dois "cidadãos ucranianos, Aleksander Maystruk, nascido em 1978, e Eduard Usatenko, nascido em 1974". Eles podem ser condenados a até 20 anos de prisão, de acordo com o FSB.