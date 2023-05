Milionário anônimo compra terreno por R$ 169 milhões em Dubai

436

O mercado imobiliário de Dubai se encontra em ascensão. (foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Um terreno desocupado na sofisticada ilha Jumeirah Bay Island, em Dubai, foi recentemente adquirido por um comprador anônimo pelo valor de US$ 34 milhões, aproximadamente R$ 169 milhões. A propriedade, com 2.230 metros quadrados, pertencia anteriormente a Umar Kamani, empresário britânico e cofundador da marca PrettyLittleThing.





Jumeirah Bay Island é uma ilha artificial ligada ao continente por uma ponte de 300 metros de extensão e possui formato similar a um cavalo-marinho. A ilha é conhecida por sua exclusividade e atrai a elite internacional e regional, sendo um dos destinos prediletos desse grupo.





O complexo da ilha abriga um luxuoso hotel cinco estrelas, classificado como um dos melhores do mundo em sua categoria. Além disso, a ilha oferece propriedades adicionais, praias de areia, uma marina e várias instalações de lazer e bem-estar, incluindo academias.





Corretores do ramo imobiliário afirmam que a localização privilegiada e a privacidade oferecida por Jumeirah Bay Island atraem compradores milionários, que são o público-alvo dos terrenos disponíveis na região. De acordo com a Bloomberg, o mercado imobiliário de Dubai está em ascensão, com um aumento expressivo no número de vendas de imóveis de alto padrão. A demanda por espaços amplos e em contato com a natureza cresceu após a pandemia de Covid-19.





Atualmente, muitos terrenos na Jumeirah Bay Island ainda estão desocupados. No entanto, especialistas acreditam que essa recente venda milionária seja apenas o início de uma tendência crescente. A ilha deve se valorizar cada vez mais, e os imóveis na região atualmente custam entre 60 e 90 milhões de dirhams (moeda local), o equivalente a cerca de R$ 80 a R$ 121 milhões.





A venda realizada por Kamani estabeleceu um novo recorde de preço para a ilha artificial, que deve continuar a se desenvolver como um importante ponto turístico e de luxo no Oriente Médio.