O governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, lançou seu aguardado desafio a Donald Trump pela indicação do partido às eleições presidenciais americanas em 2024, com a apresentação dos documentos à Comissão Eleitoral Federal nesta quarta-feira (24).



DeSantis deverá lançar oficialmente sua campanha presidencial nesta quarta, em um evento ao vivo no Twitter ao lado de Elon Musk, proprietário da plataforma.