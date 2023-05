Mulheres iemenitas enfrentam perigo para dar à luz em meio à guerra

436

(foto: FreePik) Mona, uma jovem iemenita de 19 anos, enfrentou uma dolorosa e perigosa jornada até o hospital quando entrou em trabalho de parto. Seu único meio de transporte era um camelo, que a levou por 40 km até o hospital Bani Saad, na província de Mahweet, noroeste do Iêmen. A viagem, que deveria durar quatro horas, acabou levando sete horas devido às condições climáticas adversas e à falta de estradas.





Mona descreveu a agonia que sentiu durante a viagem, afirmando que 'a cada passo que o camelo dava, eu morria por dentro'. Quando o camelo não conseguiu mais prosseguir, Mona e seu marido completaram o restante do trajeto a pé, enfrentando um terreno montanhoso e pedregoso.





O hospital Bani Saad é o único centro de saúde disponível para milhares de mulheres na região, onde o acesso é extremamente limitado devido às montanhas e à inexistência de estradas. Muitas grávidas precisam caminhar por horas, com a ajuda de familiares ou parceiros, para receber atendimento médico.





A situação é agravada pelos oito anos de guerra entre as forças pró-governo apoiadas por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita e o movimento rebelde Houthi apoiado pelo Irã. As estradas estão destruídas ou bloqueadas, e os hospitais carecem de funcionários, equipamentos e medicamentos. O investimento em infraestrutura também está estagnado.





De acordo com Hicham Nahro, do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) no Iêmen, uma mulher morre a cada duas horas durante o parto por causas evitáveis no país. Apenas uma em cada cinco instalações em funcionamento pode fornecer serviços confiáveis de saúde materno-infantil.





Além disso, menos da metade dos partos é assistida por um médico qualificado e apenas um terço ocorre em uma unidade de saúde. Dois quintos da população do Iêmen vive a mais de uma hora de distância do hospital público mais próximo.





A história de Mona é apenas um exemplo das dificuldades enfrentadas por mulheres grávidas no Iêmen. Muitas delas não possuem automóveis e dependem de ajuda para se locomover. Nesse cenário, a escassez de financiamento internacional afeta hospitais como o Bani Saad, que lutam para manter suas portas abertas e atender às gestantes em situação de risco.