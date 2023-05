Governador da Flórida anunciará candidatura à presidência dos EUA

436

Ron DeSantis, confirmará sua candidatura à presidência dos Estados Unidos (foto: WADE VANDERVORT) Nesta quarta-feira (24), o republicano e governador da Flórida, Ron DeSantis, confirmará sua candidatura à presidência dos Estados Unidos em uma transmissão ao vivo no Twitter, ao lado de Elon Musk. A informação foi corroborada pelo próprio Musk, proprietário da rede social, em entrevista ao Wall Street Journal. A 'live' está programada para as 18h de Washington (19h em Brasília).





Juntamente com o anúncio, DeSantis lançará um vídeo e iniciará um evento de três dias em Miami, onde se encontrará com alguns de seus doadores mais abastados para detalhar sua campanha. Após o encontro, o futuro candidato seguirá em uma turnê pelos estados que realizam votações antecipadas na próxima semana.





Embora Trump ainda lidere as pesquisas e supere todos os outros pré-candidatos republicanos combinados, o governador de 44 anos tem conquistado espaço na política americana desde sua eleição em 2018, graças ao apoio do então presidente. Após assumir o cargo, DeSantis se distanciou de Trump e adotou políticas conservadoras em questões como educação, aborto e imigração, sendo reeleito com facilidade em 2022.





Ao anunciar sua candidatura no Twitter, DeSantis espera atrair eleitores mais jovens e menos conservadores devido à grande base de seguidores de Musk, que inclui muitos apoiadores de Trump. Essa estratégia pode aumentar suas chances de chegar à Casa Branca.





As projeções indicam que a disputa entre DeSantis e Trump será acirrada, uma vez que os problemas legais do ex-presidente não parecem afetar seus eleitores. Trump, que anunciou sua candidatura em novembro, afirma já ter arrecadado milhões de dólares em doações após ser indiciado por fraude contábil em abril.





DeSantis, por outro lado, tem US$ 110 milhões (R$ 546 milhões) para contar em sua campanha e pretende representar a nova geração do Partido Republicano. Os outros candidatos na corrida pela indicação republicana, como Nikki Haley, Tim Scott e Asa Hutchinson, mal ultrapassam 5% das intenções de voto nas pesquisas.





O vencedor das primárias republicanas enfrentará o candidato democrata em novembro de 2024. Até agora, a escritora Marianne Williamson e Robert Kennedy Junior, sobrinho do ex-presidente John Kennedy, são os únicos candidatos do partido a desafiar o atual presidente, mas suas chances de obter a indicação são pequenas.