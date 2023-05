UE afirma que já entregou à Ucrânia mais de 200.000 projéteis de artilharia

436

Os países da União Europeia (UE) já forneceram às forças da Ucrânia mais de 200.000 projéteis de artilharia e cerca de 1.300 mísseis - disse o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, nesta terça-feira (23).



Recentemente, a UE definiu um plano de 2 bilhões de euros (10,6 bilhões de reais na cotação atual) de seus fundos comuns para entregar cerca de um milhão de projéteis às Forças Armadas da Ucrânia nos próximos 12 meses.



Em uma coletiva de imprensa no final de uma reunião de ministros da Defesa da UE, Borrell detalhou que, até agora, "220.000 munições de artilharia de diferentes calibres e 1.300 mísseis" foram fornecidos à Ucrânia sob esse mecanismo.



A intenção do bloco é fornecer munição às Forças Armadas ucranianas para realizar a contraofensiva prometida para repelir as tropas russas.



O plano da UE prevê um primeiro repasse de 1 bilhão de euros (5,3 bilhões de reais, na cotação atual) para que Estados-membros do bloco enviem, com urgência, munição de seus estoques. O dinheiro se destina a reembolsar o custo parcial da munição fornecida entre 9 de fevereiro e 31 de maio de 2023.



Outro bilhão será destinado a contratos de compra conjunta de projéteis de 155 milímetros até o final de setembro.