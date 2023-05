Tribunal russo estende até 30 de agosto prisão do jornalista Gershkovich

436

Um tribunal russo prorrogou por três meses, nesta terça-feira (23), a prisão preventiva imposta ao jornalista americano Evan Gershkovich, do The Wall Street Journal, detido em março por acusações de "espionagem". O repórter nega.



"O tribunal aceitou o pedido dos investigadores para prorrogar a medida de prisão preventiva até 30 de agosto", informou a Justiça à agência estatal de notícias RIA Novosti.



Esta decisão corresponde ao pedido feito pelos serviços de segurança russos (FSB).



O Kremlin afirma que Gershkovich foi detido "em flagrante delito", sem divulgar provas, já que o caso foi classificado como secreto.



Entre as acusações, está a de coletar informações sobre a indústria de defesa russa.



Gershkovich, sua família, The Wall Street Journal e as autoridades americanas negam as acusações contra ele. Se for considerado culpado, pode ser condenado a uma pena de 20 anos de prisão.