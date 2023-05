Coroa britânica não devolverá restos mortais de príncipe etíope

436

A coroa britânica negou um pedido da família de um príncipe etíope do século XIX para repatriar seus restos mortais do Castelo de Windsor - informou a imprensa britânica nesta terça-feira (23).



O príncipe Alemayehu foi capturado aos 7 anos pelo Exército britânico e levado para a Inglaterra em 1868, aonde chegou órfão, depois que sua mãe morreu no trajeto.



Passou a década seguinte na Grã-Bretanha, onde a rainha Vitória providenciou para que recebesse uma boa educação. Morreu de pneumonia aos 18 anos, em 1879.



A pedido da Rainha Vitória, foi enterrado nas catacumbas da Capela de São Jorge no Castelo de Windsor, a residência real no oeste de Londres.



Alguns líderes etíopes já pediram à família real britânica que devolva os restos mortais à sua terra natal, e a família do príncipe disse recentemente à BBC que também pediu a repatriação.



"Queremos ter seus restos mortais de volta, como família e como etíopes, porque não é o país onde ele nasceu", explicou Fasil Minas, um de seus descendentes.



"Foi desalojado da Etiópia, da África, da terra dos Negros", declarou outra descendente, Abebech Kasa.



Em um comunicado, o Palácio de Buckingham disse que é "o Decano e os Cânones de Windsor são muito sensíveis à necessidade de honrar a memória do príncipe Alemayehu".



A nota acrescenta, no entanto, que é "muito pouco provável que seja possível exumar os restos mortais sem perturbar o local de descanso" das outras pessoas enterradas nas proximidades.



Nos últimos anos, as autoridades autorizaram delegações etíopes a visitar a capela e "continuará a fazer isso", completou o comunicado.