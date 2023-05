Rússia diz ter eliminado combatentes que chegaram da Ucrânia

436

A Rússia anunciou nesta terça-feira (23) que as suas Forças Armadas "esmagaram" o grupo de combatentes que se infiltrou na véspera na região de Belgorod, no sul, a partir da Ucrânia.



"Na operação antiterrorista, as formações nacionalistas [ucranianas] foram bloqueadas e esmagadas por bombardeio aéreo e fogo de artilharia", disse o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.



"Os nacionalistas restantes foram repelidos para o território da Ucrânia, onde os bombardeios [...] continuaram até sua eliminação total", acrescentou o ministério, que afirmou que "mais de 70 terroristas ucranianos" foram mortos.



Esta informação não pôde ser verificada até o momento com fontes independentes.



Como é habitual, o ministério não divulgou nenhum balanço de suas perdas ou danos causados pelos agressores durante o ataque, o mais grave do gênero em território russo.



A Rússia acusou a Ucrânia de conspiração, mas Kiev negou, alegando que era obra de combatentes russos contrários ao presidente russo, Vladimir Putin.



A operação foi reivindicada em um canal do Telegram pela "Legião Liberdade para a Rússia", um grupo de russos que luta do lado ucraniano e que em outras ocasiões já afirmou ter realizado incursões na mesma região.



Outro grupo semelhante teria participado da operação, o "Corpo de Voluntários Russos".