França proíbe voos domésticos curtos

A proibição de voos domésticos na França, quando existe alternativa de trem para uma viagem demenos de duas horas e meia, entrou em vigor nesta terça-feira (23), após algumas polêmicas em um contexto de combate às mudanças climáticas.



O Diário Oficial da França publicou a medida, prevista pela Lei do Clima de 22 de agosto de 2021, mas que foi suspensa enquanto a Comissão Europeia analisava um recurso do setor aéreo.



A proibição, que não afeta os voos de conexão, aplica-se a trajetos entre as mesmas cidades dos voos e que permitam a presença de mais de oito horas por dia no destino.



Na prática, os voos que atendem aos requisitos do decreto são aqueles que ligam Paris a cidades de médio porte, como Nantes (oeste), Lyon (leste) ou Bordeaux (sudoeste).



A lei já foi aplicada na prática porque o governo obrigou a Air France a abrir mão dos voos em troca de ajuda financeira em maio de 2020, em meio à crise da covid-19.