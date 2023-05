Suspeito de assassinato quádruplo nos EUA se mantém em silêncio

436

Um jovem acusado de matar a facadas quatro estudantes de uma universidade de Idaho, um ataque que causou comoção nos Estados Unidos, negou-se a falar ao comparecer nesta segunda-feira (22) ao tribunal, que alegou que isto equivalia a "se declarar inocente".



Bryan Kohberger, 28, compareceu perante o juiz na pequena cidade de Moscou, Idaho, onde os assassinatos ocorreram em novembro, quando Kohberger fazia doutorado em criminologia na Universidade do Estado de Washington, a poucos quilômetros de Moscou.



As acusações contra Kohberger são de que ele dirigiu até Moscou, entrou em uma casa habitada por estudantes e matou a facadas quatro pessoas de 20 e 21 anos durante a noite.



Em 30 de dezembro, Kohberger foi preso na casa de seus pais, no estado da Pensilvânia, depois que foi rastreado o DNA encontrado em uma faca. Um grande júri o indiciou por quatro acusações de assassinato em primeiro grau e uma de roubo agravado.



"Porque o senhor Kohberger se mantém em silêncio, irei entrar com uma alegação de inocência em cada uma das acusações", disse o juiz, segundo o qual os promotores têm 60 dias para dizer se pedirão a pena de morte para Kohberger se ele for declarado culpado.



O juiz estabeleceu 2 de outubro como data do início do julgamento, que deve durar seis semanas.