Companheira de Ari Boulogne, que dizia ser filho de Alain Delon, é acusada de homicídio culposo

A companheira de Ari Boulogne, encontrado morto no sábado(20) em seu apartamento em Paris e que dizia ser filho do ator francês Alain Delon, foi acusada nesta segunda-feira(28) de homicídio culposo e omissão de socorro, informou o Ministério Público.



Ela também será investigada por porte, posse, aquisição e entrega de entorpecentes, segundo a mesma fonte.



Ari Boulogne, de 60 anos e nascido em 1962, era filho da modelo, cantora e atriz alemã Nico, ícone do grupo musical Velvet Underground, e afirmava ser também filho de Alain Delon, que sempre negou. No entanto, quando criança foi criado pela mãe de Alain Delon, Edith Boulogne, de onde vem seu sobrenome.



Nos últimos anos, Boulogne solicitou o reconhecimento de paternidade à Justiça francesa, que se declarou incompetente devido ao local de residência de Alain Delon, na Suíça.



A mulher acusada chamou a polícia após encontrar o corpo sem vida de Boulogne, que sofria de hemiplegia (alteração neurológica), e foi detida imediatamente.



Alain Delon teve um breve relacionamento com a mãe de Ari, conhecida como "a graça do punk".



Nico esteve nas telas de cinema com Andy Warhol e Philippe Garrel, e fez com que seu filhos aparecesse em vários filmes.



Após a morte de Nico em 1988, Ari Boulogne foi atendido várias vezes em hospitais psiquiátricos e clínicas de desintoxicação.