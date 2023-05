Chanceler britânico defende maior influência multilateral da América Latina

436

A América Latina deve ter mais voz e influência nas instituições multilaterais, afirmou, nesta segunda-feira (22), o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, James Claverly, em visita ao Chile.



"Os países da América Latina têm um papel decisivo a desempenhar na reconfiguração da ordem internacional e do sistema multilateral", disse Cleverly em um discurso no Centro Cultural Gabriela Mistral.



Nesse sentido, "as instituições multilaterais de nosso mundo necessitam de uma reforma, em particular para dar mais voz e mais influência à América Latina", acrescentou o chanceler.



O Chile é o terceiro destino da viagem de Cleverly à região, que incluiu também uma passagem por Jamaica e Colômbia, e finalizará no Brasil, país que o Reino Unido quer como "membro permanente do Conselho de Segurança da ONU", segundo Cleverly.



Durante sua visita a Santiago, a autoridade britânica também elogiou o ingresso de Chile, Peru e México no Tratado Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP) e acrescentou que espera também que outros países como Costa Rica, Equador e Uruguai entrem no acordo.



Cleverly ainda destacou o potencial para a exploração de lítio no Chile, Argentina e Bolívia e o investimento da mineradora Rio Tinto de 1 bilhão de dólares (R$ 4,96 bilhões, na cotação atual) para uma produção estimada de 100.000 toneladas de lítio até 2027.



O Chile é o segundo maior produtor mundial desse mineral, crucial na fabricação de baterias de veículos elétricos e considerado um fator importante contra a mudança climática.