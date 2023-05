Disney descarta miniparques nos EUA e foca em parques temáticos e cruzeiros

436

Disney põe fim na ideia de construir miniparques. (foto: Joe Raedle/Getty Images North America/AFP)

A Walt Disney Company anunciou, nesta segunda-feira (22), que abandonou a ideia de criar miniparques nos Estados Unidos, optando por investir em seus principais parques temáticos e navios de cruzeiro. Durante uma conferência do JP Morgan, Josh D'Amaro, chefe da divisão de Parques, Experiências e Produtos da Disney, afirmou que a empresa deve concentrar-se em seus ativos centrais, ao invés de seguir o exemplo da Universal, da Comcast, na construção de miniparques.





A decisão surge após alguns estados norte-americanos manifestarem interesse em receber investimentos da Disney, devido a uma disputa legal com o governador da Flórida, Ron DeSantis. A ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, chegou a convidar a Disney a investir em seu estado por meio de post no Twitter.





Recentemente, a Disney interrompeu os planos para a construção de um campus corporativo de 1 bilhão de dólares na Flórida, que abrigaria 2 mil funcionários. D'Amaro destacou que os desenvolvimentos políticos não impactaram os resultados comerciais da empresa.