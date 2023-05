França quer acelerar a redução das emissões de CO2

436

O governo francês revelou, nesta segunda-feira (22), um plano para acelerar os cortes em suas emissões de gases de efeito estufa, com o objetivo de reduzi-las em 50% até 2030, em comparação com os níveis de 1990.



"Para alcançar nossos objetivos em 2030, devemos duplicar o ritmo de redução das nossas emissões de gases de efeito estufa", advertiu a primeira-ministra, Élisabeth Borne, ante o Conselho Nacional para Transição Ecológica.



Trasporte, edifícios, agricultura, indústria... Todos os setores terão de fazer sua parte, se a França quiser chegar ao objetivo de 2030, uma etapa no caminho para a neutralidade de carbono que a União Europeia (UE) busca alcançar na metade do século.



Até agora, Paris aspirava a uma redução de 40% das emissões, mas conseguiu reduzir em apenas 25% em 2022. Para alcançar o objetivo, terá de fazer nos próximos oito anos o que fez nos últimos 32.



No setor de transporte, que representa mais de 30% das emissões, o governo aposta nos carros elétricos e nos veículos compartilhados, mas também em medidas para o fornecimento de mercadorias em um contexto de alta das entregas em domicílio.



O governo do presidente Emmanuel Macron também defende a renovação eficiente das moradias e mudanças na calefação, deixando para trás, paulatinamente, os aquecedores movidos a diesel e a gás. Na agricultura, o plano mira no gado e nos fertilizantes nitrogenados.



Após a publicação do plano, do qual muitas medidas já estão em execução, será realizada uma série de reuniões para finalizá-lo antes de um encontro presidido por Macron.



Uma das principais questões pendentes é como financiar bilhões de euros em investimentos públicos e privados para aplicar as medidas.