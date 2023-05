Sete estados dos EUA alcançam acordo para proteger rio Colorado

436

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (22), que sete estados do oeste do país chegaram a um acordo histórico para proteger o rio Colorado, cujo volume se reduziu por 25 anos de seca e piora das condições climáticas.



"Existem 40 milhões de pessoas, sete estados e 30 nações tribais que dependem da bacia do rio Colorado para serviços básicos como água potável e eletricidade", disse a secretária do Interior, Deb Haaland, em um comunicado elogiando o acordo que põe fim a décadas de disputas.



A iniciativa foi promovida pelos três estados - Califórnia, Nevada (oeste) e Arizona (sudoeste) - da bacia inferior deste rio, que atravessa o sudoeste americano. Com ela, concordaram em adotar voluntariamente medidas para poupar 3,7 bilhões de metros cúbicos de água até 2026.



O rio flui das Montanhas Rochosas até o Golfo da Califórnia, no noroeste do México (ao sul).



O governo do democrata Joe Biden ameaçou impor restrições radicais, se as negociações continuassem estancadas.



O anúncio é uma "prova" do "compromisso" do governo de "encontrar soluções consensuais para a mudança climática e a persistente seca", acrescentou Haaland.



No ano passado, os níveis de água no lago Mead - o maior reservatório dos Estados Unidos, em Nevada - atingiram seu nível mais baixo desde que a represa Hoover foi construída, expondo encostas que não se viam desde a década de 1930. Descobriu-se, inclusive, o corpo de uma suposta vítima de assassinato da máfia de Las Vegas.