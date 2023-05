Mulher envenena marido com biscoitos e esconde corpo em freezer

436

Veneno estava misturado a biscoitos (foto ilustrativa) (foto: Freepik) Uma mulher de 43 anos foi condenada por assassinar seu marido de 68 anos, utilizando biscoitos e leite misturados com pílulas para dormir, em Walepup, na Austrália.





O corpo de Noel Payne foi encontrado no freezer da casa do casal em 2020. Durante o julgamento na corte de Victoria, Rebecca Payne, mulher de Noel, alegou que ele era abusivo e a agredia constantemente, além de traí-la, trazendo a amante para morar com eles.





A mulher pediu uma pena mais branda, mas enfrenta a possibilidade de prisão perpétua.





A causa da morte não pôde ser confirmada pelos patologistas australianos, que não descartam a hipótese de sufocamento no interior do freezer.