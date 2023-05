Ataque armado contra pilotos de rali deixa 10 mortos no México

436

Um ataque com armas longas contra um grupo de pilotos amadores de rali na localidade mexicana de Ensenada (norte, fronteiriça com Estados Unidos) deixou dez mortos e nove feridos neste sábado (20), informaram as autoridades.



O massacre foi durante a tarde, enquanto os pilotos que participavam de uma corrida de aventura estavam parados no acostamento de uma estrada. Um grupo de homens chegou em uma caminhonete e abriu fogo.



A agressão "deixou nove feridos e dez mortos", afirmou o governo de Ensenada em nota.



"Estou em permanente contato com a Procuradoria-Geral do Estado, assim como com as corporações federais dos três níveis de governo para fornecer toda a informação necessária", disse o prefeito de Ensenada, Armando Ayala, em nota.



Vídeos publicados nas redes sociais mostram os corpos de algumas vítimas ao lado dos veículos 4x4 na trilha empoeirada.



O prefeito anunciou que aumentou a vigilância na região.



O Ministério Público de Baja California - estado ao qual pertence Ensenada e duramente afetado pela violência do narcotráfico - anunciou a formação de um "grupo especial de investigação" para identificar os assassinos e determinar os motivos do ataque, diz o comunicado.



Alguns feridos foram atendidos por paramédicos da Cruz Vermelha local, que posteriormente os transferiram a hospitais no centro de Ensenada, município de cerca de 440.000 habitantes.



- Sede de competições -



Por seus terrenos desérticos, Baja California é sede de corridas de veículos 4x4 com a participação de pilotos de todo o mundo.



Uma das corridas mais famosas é a chamada "Baja 1000", na qual competem carros, motos e quadriciclos deste tipo.



Baja California é um dos estados com maior número de homicídios dolosos no México. A maioria é atribuída pelo governo à disputa entre gangues do crime organizado. Entre janeiro e abril, foram registrados 721 assassinatos no estado, segundo dados oficiais.



Esse e outros cinco estados concentram 47,3% do total de homicídios registrados no país no mesmo período (9.912 casos).



Também já foram registrados disparos em outros eventos esportivos no México.



Em 15 de maio, seis pessoas morreram, incluindo três menores de idade, durante um ataque armado contra torcedores de uma partida de futebol na cidade de Pachuca, no estado central de Hidalgo.



O México está envolvido em uma espiral de violência que deixa quase 400.000 mortos e dezenas de milhares de desaparecidos desde 2006, quando o governo iniciou uma polêmica ofensiva antidrogas com apoio dos Estados Unidos e participação das forças armadas mexicanas.