Os lados em guerra no Sudão chegaram a um acordo para um cessar-fogo humanitário de sete dias, anunciaram os Estados Unidos e a Arábia Saudita neste sábado (20) em um comunicado conjunto após negociações em Jidá.



Representantes do chefe do Exército Abdel Fattah al-Burhan e de seu ex-adjunto que se tornou adversário Mohamed Hamdan Daglo prometeram não buscar nenhuma vantagem militar antes que a trégua entre em vigor às 21h45, horário de Cartum (16h45 de Brasília) na segunda-feira, 22 de maio, divulgou o Departamento de Estado dos EUA em um comunicado.



O cessar-fogo "permanecerá em vigor por sete dias e poderá ser prorrogado com o acordo de ambas as partes", afirmou.