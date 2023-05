TPI condena inclusão de procurador em lista de pessoas procuradas na Rússia

436

O Tribunal Penal Internacional condenou, neste sábado (20), a inclusão de seu procurador, Karim Khan, em uma lista de pessoas procuradas na Rússia por ter emitido uma ordem de prisão contra o presidente Vladimir Putin.



"O TPI considera que essas medidas são inaceitáveis. A corte continuará com o desempenho de seu mandato legal de garantir a prestação de contas pelos crimes mais graves", indicou, em nota, o tribunal com sede em Haia, na Holanda.



Khan, que é cidadão britânico, emitiu um mandado de prisão contra Putin em março pela acusação de crime de guerra por deportar ilegalmente crianças ucranianas.



O tribunal acrescentou que era "consciente e estava profundamente preocupado com as medidas coercitivas injustificadas das autoridades da Federação da Rússia".



A declaração do TPI instou os 123 Estados-membros da corte a "intensificar seus esforços para proteger a corte, seus funcionários e seu pessoal".



Na sexta-feira, a foto de Khan constava da base de dados do Ministério do Interior russo.



O aviso o descreve como um homem nascido em 30 de março de 1970 em Edimburgo, Escócia, sem especificar seu delito.



Em uma declaração em separado, o órgão legislativo que representa os países-membros se disse "profundamente preocupado" com as medidas contra Khan e os juízes da corte.