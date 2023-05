Ucrânia afirma que repeliu ataque com drones contra Kiev

436

O Exército ucraniano assegurou neste sábado(20) que repeliu totalmente um novo ataque com drones russos contra Kiev, apesar de seus resíduos caírem sobre a capital, sem deixar vítimas.



"Esta noite (de sexta para sábado), o agressor realizou um novo ataque maciço com drones", escreveu no Telegram o chefe da administração civil e militar de Kiev, Sergi Popko.



"Todos os aparelhos detectados foram abatidos pela defesa aérea da cidade", assegurou, após precisar que o ataque foi com drones do tipo Shahed.



"Kiev não foi atingido por nenhum ataque", disse o funcionário, apesar de admitir que vestígios dos aparelhos provocaram ao menos um incêndio, controlado pouco depois, no telhado de um edifício do distrito de Dniprovskyi, sem causar vítimas.



Outros detritos caíram em diversas ruas dos distritos de Darnytskyi e Solomyanskyi, segundo Popko, que esclareceu que ainda estão verificando informações sobre danos e possíveis vítimas.



À 0h45 local (18h45 de sexta-feira em Brasília), o Exército ucraniano anunciou que drones Shahed estavam se deslocando para a região de Kiev.



As autoridades registraram explosões nessa região, bem como em Chernihiv (centro-norte) e Mariupol (sudeste).



Os sistemas de defesa aérea foram acionados nas regiões de Kiev e Chernihiv, segundo o Exército.