436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "espera" se reunir com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, em Hiroshima, informou a Casa Branca neste sábado (20, noite de sexta-feira em Brasília), ao confirmar o encontro em paralelo à cúpula do G7.



"O presidente espera a oportunidade de poder se sentar tête-à-tête" com Zelensky, afirmou o assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan, sem detalhar quando se daria o encontro na cidade japonesa.