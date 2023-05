Zelensky se reunirá com Biden nos próximos dias

436

Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, Joe Biden e Volodymyr Zelensky, respectivamente, irão se reunir "nos próximos dias", durante o encontro do G7 em Hiroshima (Japão), anunciou nesta sexta-feira (19) o chefe de gabinete do chefe de Estado ucraniano.



Na pauta da reunião estará a coalizão internacional em formação para reforçar a defesa aérea da Ucrânia frente à invasão russa, informou Andrei Yermak. "A Ucrânia irá dispor muito rapidamente de tudo o que falta para proteger nossos céus, nossas cidades e nossos cidadãos", assegurou.



Yermak confirmou que Zelensky viajará ao Japão para se reunir com os líderes do G7. O presidente ucraniano participou hoje da reunião de cúpula da Liga Árabe, na Arábia Saudita.



Zelensky multiplicou seus encontros com líderes estrangeiros nos últimos dias, em busca de apoio militar para lançar uma contraofensiva nos territórios ocupados pela Rússia após a sua invasão à Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.