O presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, destacou que entraram em "pausa" as negociações com a Casa Branca para aumentar o limite da dívida do país e, assim, evitar um "default".



"Sim, tivemos que fazer uma pausa", disse McCarthy à imprensa no Capitólio, quando foi questionado sobre o status das negociações, enquanto a Casa Branca declarou, pouco antes, que "verdadeiras diferenças" persistem entre as duas partes para resolver a crise.