Biden apoia treinamento de pilotos ucranianos em aviões F-16

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou aos líderes do G7 que Washington apoiará o treinamento de pilotos ucranianos em aviões de combate F-16, que podem ser fornecidos a Kiev, indicou nesta sexta-feira (19) um alto funcionário da Casa Branca.



Biden disse que os Estados Unidos "apoiarão um esforço conjunto" com seus aliados e parceiros "para treinar pilotos ucranianos em aviões de combate de quarta geração, incluídos os F-16, para fortalecer e melhorar ainda mais as capacidades da Força Aérea da Ucrânia", indicou o funcionário.



"À medida que a capacitação se desenvolver nos próximos meses, nossa coalizão de países que participam deste esforço decidirá quando fornecer aviões, quantos serão fornecidos e para onde serão destinados", acrescentou.



Trata-se da indicação mais concreta até o momento, por parte dos Estados Unidos, do fornecimento destes aparelhos demandados veementemente por Kiev.