Rússia inclui promotor do TPI na lista de pessoas 'procuradas' pela Justiça

436

A Rússia incluiu o promotor do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, na lista de pessoas "procuradas" pela Justiça, dois meses depois que o tribunal emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin.



"Data de nascimento: 30 de março de 1970. Local de nascimento: Edimburgo, Escócia (...). Procurado em virtude de um artigo do Código Penal", indica o anúncio publicado no site do Ministério do Interior, consultado nesta sexta-feira pela AFP, sem especificar a natureza do crime pelo qual é acusado.



O TPI, com sede em Haia, emitiu um mandado de prisão contra Putin em março pela "deportação ilegal" de milhares de crianças de áreas na Ucrânia controladas pela Rússia.



Esta acusação, comparável a crimes de guerra, foi rejeitada por Moscou, que denunciou uma decisão juridicamente "nula".