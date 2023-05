Mais de 100 mortos em confrontos na Nigéria

436

Mais de 100 pessoas morreram esta semana no centro da Nigéria em confrontos entre comunidades, que obrigaram milhares de habitantes a fugir, segundo um novo balanço das autoridades locais divulgado nesta sexta-feira (19).



Desde segunda-feira à noite, ataques de homens armados a aldeias do distrito de Mangu, no estado de Plateau, "deixaram mais de 100 mortos", disse à AFP o representante deste distrito, Daput Minister Daniel.



No dia anterior, as autoridades informaram um balanço de 85 mortos e dezenas de feridos hospitalizados.



As regiões noroeste e central da Nigéria tornaram-se um cenário regular de tensões e conflitos entre agricultores e pastores sobre o uso da terra e da água. Nos últimos anos, essas tensões se agravaram pela pressão demográfica e pelos efeitos da mudança climática.