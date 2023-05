Escultura de aranha de Louise Bourgeois bate recorde de US$ 32,8 milhões em leilão

436

Uma escultura de aranha gigante da artista franco-americana Louise Bourgeois foi vendida por US$ 32,8 milhões (em torno de 163 milhões de reais) na quinta-feira (18), estabelecendo um recorde para a obra de uma escultora em um leilão - informou a Sotheby's.



A obra, que mede cerca de três metros de altura e 5,4 metros de largura, foi concluída por Bourgeois em 1996 e é uma das quatro aranhas monumentais a leilão. A Sotheby's não identificou o comprador.



O vendedor, informou a casa, foi a Fundação Itaú, do Brasil, que adquiriu a obra há menos de 25 anos.



Bourgeois nasceu em Paris, mas passou boa parte de sua vida em Nova York, onde se tornou conhecida por suas icônicas instalações artísticas. Faleceu em 2010, aos 98 anos.



Ela foi uma pintora e gravadora prolífica, mas se tornou famosa, principalmente, por suas esculturas em grande escala, em particular, as aranhas ágeis e esguias. Segundo ela, essas aracnídeas evocavam lembranças de sua mãe, tanto como uma sinistra ameaça quanto como uma dedicada tecelã.



As aranhas monumentais de Bourgeois apareceram em espaços públicos, incluindo o Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha; a Tate Modern de Londres; o Museu de Arte Moderna de San Francisco; e a National Gallery of Art de Washington, D.C.



ITAU UNIBANCO HOLDING



SOTHEBY'S