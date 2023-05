Zelensky anuncia sua chegada à Arábia Saudita para participar da cúpula árabe

436

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta sexta-feira (19) que chegou à Arábia Saudita para participar da cúpula da Liga Árabe na cidade costeira de Jidá, antes de viajar para o Japão para a cúpula do G7.



"Falarei na cúpula da Liga Árabe. Encontrarei o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman e terei outras conversas bilaterais", escreveu Zelensky em sua conta no Telegram. É sua primeira visita à região desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.



A escolha da Arábia Saudita como destino não é trivial, já que Riade, maior exportador mundial de petróleo, recentemente reforçou suas relações com a China e coordenou sua política de petróleo com a Rússia.



Entre as suas "prioridades" em Jidá, Zelensky destacou "a apresentação da nossa fórmula de paz, cuja aplicação deve envolver o maior número possível de países".



"Outra prioridade é a proteção da comunidade muçulmana ucraniana" na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, disse, referindo-se aos tártaros naquele território.



"A Crimeia foi a primeira a sofrer com a ocupação russa e a maioria dos que sofrem repressão na Crimeia ocupada são muçulmanos", escreveu Zelensky.



Após a passagem pela Arábia Saudita, o líder ucraniano segue para a cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão, onde os líderes das principais economias industrializadas anunciaram nesta sexta-feira novas sanções contra a economia russa.



O presidente ucraniano fez recentemente uma viagem europeia em que exigiu armas e equipamento militar para lançar uma ampla contraofensiva que permita a Kiev recuperar os territórios ocupados pela Rússia no sul e leste do país.