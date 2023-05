EUA e Taiwan concluem negociações para acordo comercial

436

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira (18), que concluiu as negociações com Taiwan para a assinatura de um acordo comercial, menos de um ano depois do lançamento desta iniciativa fortemente criticada pela China.



"Esta conquista representa uma etapa importante no fortalecimento das relações econômicas entre Estados Unidos e Taiwan", declarou a representante de Comércio americana (USTR, na sigla em inglês), Katherine Tai, em comunicado.



Tai assinalou que os dois parceiros vão buscar concretizar "um acordo comercial sólido e de alto nível que aborde os desafios econômicos urgentes do século 21".



Os Estados Unidos e Taiwan iniciaram os trâmites bilaterais em junho de 2022, que foram criticados por Pequim.



A China considera a ilha uma província rebelde e rejeita que ela estabeleça relações oficiais com outros países.



Em um comunicado, a presidência de Taiwan celebrou o fim das negociações com os Estados Unidos. O acordo final "também beneficiará e servirá como base de trabalho para acordos com outros países e reforçará nossa integração com a comunidade internacional", afirma o texto.



Ao mesmo tempo, a embaixada da China nos Estados Unidos anunciou na quinta-feira a visita do ministro do Comércio, Wang Wentao, a Washington na próxima semana.



A situação em torno de Taiwan é tensa após manobras militares de Pequim no ano passado e agora em 2023 no entrono da ilha.



O acordo com os Estados Unidos, que deve ser firmado nas próximas semanas, "vai aprofundar a associação comercial e melhorar os fluxos comerciais" entre as partes "para promover a inovação e o crescimento econômico inclusivo para trabalhadores e empresas", acrescentou a USTR.



Taipé se juntou à Organização Mundial do Comércio em 2002.



Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial e o principal fornecedor de armas a Taiwan.