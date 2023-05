436

Os líderes das sete nações mais industrializadas do planeta anunciaram nesta sexta-feira (19) novas sanções para "privar a Rússia da tecnologia, equipamento industrial e serviços do G7 que sustentam sua máquina de guerra" na Ucrânia.



O pacote, anunciado na reunião de cúpula de Hiroshima (Japão), inclui restrições às exportações de produtos "críticos para a Rússia no campo de batalha", além de medidas contra entidades acusadas de transportar material para o front a favor de Moscou.