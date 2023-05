436

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse, nesta sexta-feira (19, noite de quinta em Brasília), que o bloco vai impor sanções ao comércio lucrativo de diamantes russos como parte das sanções contra Moscou pela invasão da Ucrânia.



"Os diamantes russos não são eternos [...] Vamos restringir o comércio de diamantes russos", disse Michel, no momento em que os líderes do G7 se reúnem para uma cúpula na cidade japonesa de Hiroshima.