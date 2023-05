Wall Street fecha em alta impulsionada por tecnologia e inteligência artificial

436

A bolsa de Nova York encerrou o pregão em alta nesta quinta-feira (18), impulsionada pelo setor tecnológico e o frenesi em torno da inteligência artificial.



O índice Dow Jones Industrial subiu 0,34%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 1,51% e o ampliado S&P; 500, 0,94%. O Nasdaq e o S&P; 500 fecharam em 12.688,84 e 4.198,05 pontos, respectivamente, sua pontuação máxima em nove meses.



O ritmo do pregão ficou marcado pelas grandes capitalizações tecnológicas de Wall Street.



Grandes empresas vinculadas à inteligência artificial, como Alphabet (+1,68%), Microsoft (+1,44%) e a fabricante de processadores gráficos Nvidia (+4,97%) avançam de vento em popa.



As ações do grupo especialista de análise de dados Palantir dispararam 14,54%, depois de declarações de seu presidente, Alex Karp, sobre o posicionamento favorável do grupo à vanguarda da inteligência artificial.



Os papéis das fabricantes de semicondutores como Broadcom (+3,11%), AMD (+4,03%) e Intel (+2,81%), cujos produtos são essenciais para a IA, também registraram bons números.



Além disso, as ações do Walmart (+1,30%) tiveram bons resultados nesta quinta.



A Netflix, por sua vez, disparou 9,2% após uma apresentação aos anunciantes na quarta-feira, durante a qual seus responsáveis indicaram que a plataforma de streaming possui cinco milhões de "usuários ativos" em seu serviço que contém propaganda.



