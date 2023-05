Líder do Grupo Wagner considera difícil rápida tomada de Bakhmut

436

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, considerou improvável tomar, nos próximos dias, a cidade de Bakhmut, epicentro dos combates dos últimos meses no leste da Ucrânia.



"É improvável que Bakhmut seja completamente tomada amanhã, ou depois", declarou Prigozhin em mensagem divulgada na madrugada desta sexta-feira (19, noite de quinta em Brasília) no Telegram, ao informar sobre intensos combates nos subúrbios do sudoeste da cidade.



O Grupo Wagner esteve à frente do desgastante ataque russo que já dura meses contra Bakhmut, onde está sendo travada a batalha mais longa e mortífera da guerra.



"Bakhmut ainda não foi tomada. Há um subúrbio chamado 'Samolet', é uma fortaleza inexpugnável formada por edifícios de apartamentos no sudoeste de Bakhmut. As batalhas mais duras estão sendo travadas ali neste momento", acrescentou.



Na terça-feira, a Ucrânia anunciou que suas forças haviam tomado 20 km² de território somados no norte e no sul dos subúrbios de Bakhmut, mas as tropas russas seguiam avançando na cidade.



Observadores questionam a relevância estratégica de se tomar Bakhmut, mas isto pelo menos permitiria à Rússia proclamar uma vitória depois de vários reveses humilhantes.



No terreno, o Grupo Wagner conta com o apoio do Exército regular da Rússia. Entretanto, Prigozhin tem acusado o alto comando militar de não oferecer munições suficientes a seus homens para capturar a cidade.