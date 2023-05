Homem força entrada do Vaticano com carro

436

Um homem a entrada do Vaticano com seu carro nesta quinta-feira (18), antes de ser detido, informou a Santa Sé.



Pouco depois das 20h locais, um motorista se apresentou em uma das entradas do Vaticano e, após ser impedido pela Guarda Suíça de prosseguir, por não ter permissão de acesso, retornou "em grande velocidade, forçando a passagem pelos dois postos de controle", detalhou a mesma fonte.



Um inspetor da gendarmaria do Vaticano atirou nos pneus do carro, sem conseguir detê-lo. Um alerta foi lançado e outros acessos ao Vaticano foram fechados.



O veículo só parou dentro do Vaticano. "O homem desceu sozinho e foi controlado pela gendarmaria. Foi submetido imediatamente a uma avaliação médica, que constatou uma alteração psicofísica grave".



O homem, cuja identidade não foi revelada, está preso no Vaticano, à disposição das autoridades judiciais.