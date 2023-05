OpenAI lança aplicativo do ChatGPT para smartphones

436

O ChatGPT, bot de inteligência artificial (IA) que se tornou uma sensação global por seu poder de produzir rapidamente conteúdo similar ao criado pelo ser humano e dar respostas sobre assuntos diferentes, agora está disponível na loja de aplicativos da Apple.



A OpenAI, companhia patrocinada pela Microsoft que está por trás do ChatGPT, informou, nesta quinta-feira (18), que o lançamento ocorreu depois de ter ouvido de usuários "que amam usar o ChatGPT em movimento".



Ao migrar para os smartphones, a OpenAI continua avançando no mercado de mecanismos de busca, dominado principalmente pelo Google, que foi colocado sob pressão pelo aumento da IA generativa.



Oferecido gratuitamente, o app vai permitir que usuários "tenham informação precisa sem a necessidade de filtrar publicidade ou múltiplos resultados", informou a OpenAI em seu site, dando uma alfinetada sutil ao mecanismo de buscas do Google.



O aplicativo também pode oferecer "orientações de culinária, planos de viagens ou criação de mensagens atenciosas", acrescentou a companhia.



A OpenAI informou que está fazendo o lançamento nos Estados Unidos e que irá expandir para outros países nas próximas semanas. O ChatGPT deve estar disponível para os dispositivos Android "em breve", explicou.



Os poderes do ChatGPT também já estão disponíveis nos smartphones pelo Bing, o mecanismo de busca da Microsoft, que usa a tecnologia da OpenAI.



A app store também possui aplicativos que surfam a onda da IA. A Meta, empresa proprietária do Facebook, lançou um alerta no mês passado sobre softwares maliciosos que passam pelo ChatGPT ou ferramentas de IA similares.



