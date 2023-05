436

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (19, noite de quinta em Brasília), uma nova série de sanções contra a "máquina de guerra" russa como parte da campanha para aumentar a pressão sobre Moscou durante a cúpula do G7 no Japão, informou um funcionário americano.



Todos os países-membros do G7 estão preparando sanções, que incluem um pacote substancial dos EUA que "tornará ainda mais difícil para a Rússia sustentar sua máquina de guerra", disse o funcionário aos repórteres, em condição de anonimato.