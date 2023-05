Confrontos na Nigéria esta semana deixaram 85 mortos

436

Pelo menos 85 pessoas morreram nos confrontos entre pastores e fazendeiros no centro da Nigéria registrados na segunda-feira (15), informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (18), atualizando um balanço anterior de 30 vítimas fatais.



Depois dos ataques de segunda-feira no distrito de Mangu, "85 corpos foram encontrados", disse o presidente do conselho local de governo, Daput Minister Daniel à AFP.



Ele informou que há feridos, sem especificar quantos. Além disso, "várias casas foram destruídas, e há muitos deslocados".



A Agência Estatal de Gestão de Emergências (SEMA) informou que, após os ataques, há "milhares de pessoas avançando nas estradas".



A polícia informou que, também esta semana, ocorreram incidentes violentos "em várias aldeias" em Bwoi, no distrito de Mangu, no estado de Plateau.



Essa região fica na fronteira entre o norte da Nigéria, onde os muçulmanos são maioria, e o sul, predominantemente cristão. Há anos sofre com a violência étnica e religiosa.



A razão para este último surto de violência ainda não foi estabelecida, mas confrontos entre pastores e fazendeiros costumam levar a incursões de grupos armados nas aldeias.