O presidente chinês, Xi Jinping, comemorou nesta quinta-feira (18) o início de uma "nova era" nas relações entre a potência asiática e os países da Ásia Central, ao abrir uma cúpula inédita com cinco ex-repúblicas soviéticas daquela região.



"Estou convencido de que nosso compromisso comum tornará a cúpula de amanhã um grande sucesso e dará início a uma nova era nas relações China-Ásia Central", disse Xi em um banquete em Xi'an (centro da China) com os líderes do Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.



Esta é a primeira cúpula deste tipo desde que foram estabelecidas relações diplomáticas entre a China e estes países em 1992, após o colapso da União Soviética.