Voluntários seguem pista e buscam brasileira desaparecida em Paris

436

A busca por Fernanda Oliveira, brasileira desaparecida, prossegue com um novo mutirão em Paris e áreas adjacentes, após relatos de uma pessoa com características semelhantes ter sido vista em um trem.



As investigações se expandiram para cidades próximas à capital francesa, após testemunhas informarem à polícia terem visto uma mulher com traços de Fernanda no dia 8 de maio, às 10h30, em um trem na cidade de Melun, localizada a 50km ao Sudeste de Paris.





Fernanda Santos Oliveira, de 44 anos, desapareceu de forma misteriosa em 6 de maio, sem levar seu celular, que foi encontrado em seu apartamento. Porém, um patinete e uma bolsa pequena não foram localizados.



A polícia foi informada do desaparecimento na noite de quinta-feira (11) pela Associação Mulheres da Resistência, após pedido de ajuda da família, que está no Brasil.



Natural de Botucatu, São Paulo, Fernanda mora sozinha em Paris e trabalha em um restaurante português em Boulogne-Billancourt. Ela é mãe de um filho de 23 anos, residente em Sorocaba, e avó de dois netos. Uma investigação por 'desaparecimento preocupante' foi iniciada pela brigada de repressão à delinquência da polícia judiciária.