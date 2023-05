México encontra 40 migrantes que haviam sido sequestrados

436

As autoridades mexicanas anunciaram, nesta quinta-feira (18), que encontraram 40 migrantes de um grupo de cerca de 50, sequestrados na segunda-feira (15) quando viajavam de ônibus no norte do país.



O secretário da Defesa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, disse que, entre terça e quarta-feiras, o governo localizou os 40 migrantes nos limites dos estados de San Luis Potosí e de Nuevo León (norte). Outras nove pessoas do grupo foram resgatadas em segunda.



"Os 49 migrantes são 23 homens, 15 mulheres, 6 meninos e 5 meninas", detalhou Sandoval, em entrevista coletiva.



Ele acrescentou que os estrangeiros são do Brasil, da Venezuela, de Honduras, do Haiti e de El Salvador.



De acordo com as autoridades de Nuevo León e a empresa de transporte, cerca de 50 migrantes embarcaram no ônibus em Tapachula, cidade no estado de Chiapas, no sul do país, porta de entrada para migrantes em situação ilegal que atravessam o México rumo à fronteira com os Estados Unidos.



Os migrantes foram sequestrados em uma estrada na altura da localidade de Matehuala, em San Luis Potosí.



Sandoval contou que o grupo foi abordado por membros do crime organizado no momento em que o ônibus abastecia, segundo os primeiros relatos dos migrantes.



O secretário acrescentou que as autoridades continuam as buscas por dois motoristas de ônibus levados junto com o grupo, assim como outros migrantes que "estejam na mesma situação".



Ninguém foi detido até o momento.



Segundo a Confederação Nacional dos Transportadores, os sequestradores exigiam 1.500 dólares (quase 7.500 reais na cotação atual) por cada um dos reféns.



Em abril passado, também foi relatado o sequestro de 35 pessoas, entre turistas e migrantes mexicanos, quando passavam por San Luis Potosí. Todos foram encontrados sãos e salvos.