Países do Oriente Médio em conflito carecem de fundos para combater o aquecimento global

436

Os países abalados por conflitos armados no Oriente Médio estão entre os mais vulneráveis ao aquecimento global, mas continuam praticamente excluídos do financiamento das ações climáticas, alertaram organizações humanitárias nesta quinta-feira (18).



O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e a Cruz Vermelha Norueguesa destacaram que o impacto da mudança climática e da degradação do meio ambiente acontecem ao mesmo tempo que os efeitos devastadores dos conflitos armados no Iêmen, Síria e Iraque.



Enquanto o acesso à água potável "fica mais difícil e os meios de subsistência são interrompidos" - provocando um "aumento perturbador" da desnutrição e doenças -, os fundos destinados a estes países para superar os desafios climáticos continuam sendo mínimos, segundo as organizações.



De acordo com a organização Climate Funds Update, que compila dados de 27 doadores internacionais, o Iraque, a Síria e o Iêmen tiveram apenas 19 projetos financiados até janeiro de 2022, no valor de US$ 20,6 milhões (R$ 101,9 milhões) - menos de 0,5% do total mundial.



Após oito anos de uma guerra devastadora, o Iêmen é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, aponta o Índice de Adaptação Global da Universidade Notre Dame.



A ONU inclui o Iraque - que ainda se recupera de várias décadas de ditadura e conflitos - entre os cinco países mais afetados pelos efeitos da mudança climática, em particular a seca.



A Síria também enfrenta riscos cada vez maiores após uma guerra violenta, que prejudicou sua infraestrutura e capacidade de responder aos desafios ambientais.



O financiamento para o combate às mudanças climáticas deve ser um dos principais temas da conferência da ONU sobre o clima, que acontecerá em novembro e dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.