As impressionantes imagens vencedoras de concurso de fotos de comida

Este é o momento para quem gosta de fotos de comida: os vencedores de 2023 do concurso Pink Lady Food Photographer of the Year foram anunciados.

O concurso anual, aberto a fotógrafos profissionais e amadores de todo o mundo, recebe mais de 10 mil inscrições todos os anos.

O vencedor do prêmio geral deste ano foi Candy Man, do fotógrafo britânico Jon Enoch, que receberá um prêmio de cerca de US$ 6,3 mil (R$ 31 mil).

(foto: Jon Enoch)

A fotografia foi tirada nas ruas de Mumbai, na Índia, e faz parte de uma série de imagens dos vendedores que exibem os doces de várias maneiras na esperança de atrair um comprador.

"Eu estou muito feliz por receber este prêmio, é uma verdadeira honra obter este reconhecimento em uma competição tão prestigiosa e repleta de imagens maravilhosas", disse Enoch.

"A imagem vencedora fazia parte de um projeto pessoal — uma quantidade enorme de tempo e planejamento foram gastos para criá-la, por isso é ótimo ser reconhecido por um painel de jurados tão gabaritado. Desde que vi os vendedores de algodão doce pela primeira vez, fui atraído pelas formas, cores e sobreposição do doce e do ambiente urbano."

Confira alguns dos vencedores das categorias (em tradução livre para o português) do concurso, com descrições dos fotógrafos.

Categoria 'Traga a colheita': Na tempestade por Khanh Phan Thi, Vietnã

(foto: Khanh Phan Thi)

"Quando cheguei à Lap An Lagoon, uma tempestade desabou."

"As pessoas que estavam comigo tinham muito medo de raios, mas eu fiquei para ver a mudança da tempestade quando o céu e a Terra pareciam estar conectados pelo vento e pela água."

"Tentei manter a calma, esquecer meu medo e fotografar esse momento."

Prêmio Claire Aho para mulheres fotógrafas: Cozinha de Adua, de Carla Sutera Sardo, Itália

(foto: Carla Sutera Sardo)

"A cozinha de Adua faz parte de uma viagem pela memória de uma mulher de 86 anos que teve que deixar sua casa durante a pandemia de covid."

Fotógrafa do Ano Errazuriz Wine: Garota Depois de Esvaziar um Tanque no Fim da Fermentação, por Thierry Gaudillère, França

(foto: Thierry Gaudillère)

"Garota descansando depois de esvaziar uma cuba após a fermentação das uvas em um vinhedo na Borgonha. Trabalho físico e cansativo."

Categoria 'Comida na Mesa': Agradecida pela Simplicidade na Vida, por Jesslyn Jocom, Singapura

(foto: Jesslyn Jocom)

"Esta imagem foi feita na minha visita ao mosteiro Shwe Gu Orphanage em Old Bagan, Myanmar, em 2018."

"Visitei este mosteiro por três dias e observei suas rotinas diárias. A maioria dessas crianças perdeu os pais e não tem família."

"Elas estão treinando para serem monges budistas."

Categoria Pink Lady 'Momentos de Alegria': Pendurando, por Zhonghua Yang, Montanhas Taihang, China

(foto: Zhonghua Yang)

"Os caquis deste ano são colhidos, descascados e pendurados em cachos, esperando que amoleçam e congelem, esperando que tragam um bom preço no ano novo."

Categoria 'Comida para a Família': Devorando Espaguete, por Catherine Falls, Irlanda

(foto: Catherine Falls)

"O espaguete é sempre um sucesso aqui em casa e as sobras são saboreadas no almoço do dia seguinte, como demonstra minha filha mais nova nesta imagem."

Categoria 'Foto no campo': A Janta está Pronta, por Felipe Pizano, Reino Unido

(foto: Felipe Pizano)

"Uma porca tirando uma soneca em um buraco, enquanto seus leitões se alimentam no clima quente de Palenque, perto de Cartagena, na Colômbia."

Prêmio 'Estilista de alimentos': O Depois, de Keiron George e Frankie Turner, Reino Unido

(foto: Frankie Turner)

"Esta imagem é uma das várias da coleção Beleza em Destruição."

Categoria 'No telefone': Delícias no capô, de Hein van Tonder, Emirados Árabes Unidos

(foto: Hein van Tonder)

"Comida de rua nas tardes de sábado em Galle Fort, Sri Lanka."

Fotógrafo do Ano Pink Lady (China): Artista do Doce Dançante de Anchang, por Zhonghua Yang, China

(foto: Zhonghua Yang)

“O processo de extração do açúcar é uma especialidade local."

"Esse processo requer muita habilidade e o mestre parece estar dançando ao puxar o açúcar branco."

Categoria 'Política Alimentar': Refeições do Ramadã Entre as Ruínas em Idlib, Síria, por Mouneb Taim, Holanda

(foto: Mouneb Taim)

"Após a campanha militar do regime sírio em Idlib e a saída das forças sírias da cidade de Nayrab, o povo da cidade encontrou todas as suas casas destruídas."

"Isso foi no mês do Ramadã do ano de 2020. Nem a guerra nem a destruição impediram que as pessoas realizassem um café da manhã em grupo, uma tradição importante para eles durante o Ramadã."

Estudante de Fotografia de Alimentos do Ano, apoiado pela Royal Photographic Society: Panorama Alimentar Amazônico, por Kim Bainbridge, Reino Unido

(foto: Kim Bainbridge)

"Uma cena imaginada que poderia estar em algum lugar da densa selva amazônica feita de comida."

Jovens (até 10 anos): Pêssegos, por Maja Kowalczyk, Polônia

(foto: Maja Kowalczyk)

"Uma das minhas frutas de verão favoritas, fotografada em uma árvore em nosso jardim."

Todas as fotografias são cortesia da Pink Lady Food Photographer of the Year 2023