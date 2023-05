Dois corpos encontrados após naufrágio de barco de pesca chinês

436

Dois corpos foram encontrados nesta quinta-feira (18) após o naufrágio de um barco de pesca no Oceano Índico com 39 pessoas a bordo, anunciou a imprensa estatal chinesa.



Na operação de busca após o naufrágio do Lu Peng Yuan Yu 028 na terça-feira, "dois corpos foram encontrados", informou a agência de notícias Xinhua.



O navio virou na manhã de terça-feira com uma tripulação de 17 chineses, 17 indonésios e cinco filipinos. Uma operação internacional de busca e resgate está em curso.



O barco virou na vasta área de busca e resgate da Austrália, 5.000 km ao oeste de Perth.



Uma convenção marítima internacional determina que os países são responsáveis pela busca e resgate em determinadas áreas dos oceanos ao seu redor.



A Austrália enviou três aviões e quatro embarcações para apoiar os esforços internacionais, disse o embaixador chinês na Austrália, Xiao Qian.



O diplomata pediu à Austrália que envie mais aviões, embarcações e funcionários.



Pequim enviou dois navios comerciais para a área para apoiar as operações, de acordo com a televisão estatal CCTV.



Além disso, dois navios mercantes estrangeiros e quatro embarcações de pesca estão na região, segundo a CCTV.



De acordo com a Autoridade Australiana de Segurança Marítima (AMSA), o mau tempo complica as operações.