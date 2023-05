EUA registra menos migrantes na fronteira após novas normas migratórias

436

O número de pessoas que tentam cruzar de forma ilegal a fronteira entre Estados Unidos e México diminuiu desde a entrada em vigor de novas normas migratórias, na semana passada, informou um funcionário americano nesta quarta-feira (17).



A polícia fronteiriça contabilizou menos de 4.000 prisões e deportações de imigrantes em cada um dos últimos dois dias, disse Blas Nunez-Neto, do Departamento de Segurança Nacional. Segundo ele, foram registrados 10 mil casos por dia na semana anterior ao levantamento do Título 42, medida tomada na pandemia para limitar a entrada no país.



A normativa foi substituída na semana passada por uma mais antiga, o Título 8, que inclui restrições ao direito ao asilo.



Autoridades buscam reduzir o número de imigrantes que tentam entrar no país a partir do México, que foi de mais de 20.000 por mês no ano passado, o que rendeu ao presidente Joe Biden duras críticas dos republicanos.



O aplicativo CBP One, criado para centralizar os pedidos de entrevistas migratórias nos Estados Unidos, recebeu dezenas de milhares de visitas e mais de 5.000 "foram processadas" desde o último dia 12, informou Nunez-Neto, assinalando, no entanto, que é cedo "para tirar conclusões definitivas destes primeiros indícios".



Um grupo de 115 cidadãos chegou hoje à Guatemala procedente dos Estados Unidos, no primeiro voo de deportados sob o Título 8, informou Alejandra Mena, porta-voz do Instituto Guatemalteco de Migração (IGM).



Alejandra afirmou que a fronteira dos Estados Unidos "está fechada para a imigração irregular. Aqueles que tentarem entrar serão levados para um centro de detenção e, posteriormente, devolvidos à Guatemala".



A chancelaria guatemalteca estima que cerca de 2,7 milhões de cidadãos daquele país estejam nos Estados Unidos, mas que apenas 400 mil possuam documentos para trabalhar.