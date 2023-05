México lança operação para encontrar migrantes sequestrados

436

As autoridades mexicanas iniciaram, nesta quarta-feira (17), uma operação para localizar pelo menos 41 migrantes e dois motoristas que foram sequestrados enquanto circulavam por uma estrada no norte do México.



Um grupo armado sequestrou inicialmente 52 pessoas, mas nove escaparam na terça-feira e foram encontradas pelas autoridades em uma localidade entre os estados de Nuevo León e San Luis Potosí.



"Alguns já foram encontrados, o local já foi identificado. Enfim, estão trabalhando nisso, há um destacamento da Guarda Nacional", disse o presidente Andrés Manuel López Obrador em sua habitual entrevista coletiva diária.



Segundo as autoridades de Nuevo León e a companhia de transportes, os migrantes entraram no ônibus em Tapachula, cidade do estado de Chiapas que é porta de entrada de migrantes sem documentos que atravessam o México rumo à fronteira com os Estados Unidos.



De acordo com a privada Confederação Nacional de Transportadores, os sequestradores exigiram 1.500 dólares (R$ 7.246,00, na conversão atual) por cada uma das pessoas sequestradas.



A secretaria de Segurança Pública de Nuevo León informou que seus agentes encontraram, na terça-feira, seis homens pedindo ajuda. Posteriormente, encontraram outras três pessoas.



Ainda segundo a fonte, os migrantes são procedentes de Venezuela e Honduras, e têm entre 18 e 35 anos.



Em abril passado, também foi reportado o sequestro de 35 pessoas, entre turistas mexicanos e migrantes, quando circulavam por San Luis Potosí. Todos foram localizados sãos e salvos.



Esses incidentes se multiplicaram nos últimos meses, quando aumentou a chegada de migrantes que tentavam cruzar o país rumo aos Estados Unidos antes que expirasse, na quinta passada, o Título 42.



Essa norma, ativada em 2020 pela emergência da covid-19, permitia que autoridades migratórias americanas expulsassem sumariamente pessoas sem os documentos necessários para entrar em território americano.