Uber permitirá corridas para adolescentes entre 13 e 17 anos

Apenas motoristas com altas avaliações, centenas de corridas realizadas (o número exato não foi divulgado) e sem histórico de problemas na empresa estarão autorizados a transportar menores de idade.Para garantir a segurança dos passageiros menores de idade, a nova ferramenta exigirá a ativação automática de diversos recursos de segurança. Antes do início da corrida, os adolescentes deverão fornecer um código numérico aos motoristas e o aplicativo mostrará opções de emergência em caso de atividades suspeitas.Os smartphones realizarão gravações de áudio durante o trajeto, e os pais poderão rastrear a corrida e até mesmo entrar em contato diretamente com o motorista.A Uber não fornecerá treinamento adicional nem verificará outras informações dos motoristas, mas manterá um processo de verificação constante para analisar as categorias mencionadas regularmente.