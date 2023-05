Sistema Patriot da Ucrânia foi danificado, mas está operacional, diz EUA

436

O sistema de defesa antiaéreo Patriot, fornecido à Ucrânia no contexto da guerra contra a Rússia, foi danificado, mas continua funcionando, disse um funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos nesta quarta-feira (17).



"O sistema Patriot segue operacional" e o dano, causado por um projétil não identificado que caiu perto do equipamento, está sendo avaliado, declarou o funcionário à AFP.



Pouco antes, o porta-voz da Força Aérea ucraniana, Yuriy Ignat, tinha afirmado que tudo estava "bem" com o Patriot, mas se negou a detalhar se o sistema havia sido danificado.



"O Patriot está em serviço", declarou Ignat à AFP.



Kiev recebeu as primeiras remessas do sistema de mísseis terra-ar Patriot, fabricado nos Estados Unidos, em abril. O secretário-geral da Otan, o norueguês Jens Stoltenberg, especificou que tanto a Alemanha quanto os Estados Unidos haviam fornecido baterias antiaéreas à Ucrânia.



Kiev vinha pressionando os países ocidentais a fornecer esse sistema de alta tecnologia para que pudesse se proteger dos ataques russos contra civis e sua infraestrutura.



Na terça-feira, o Ministério da Defesa da Rússia indicou que suas forças tinham atacado um sistema Patriot em Kiev com um míssil hipersônico Kinzhal.



A Ucrânia, por sua vez, anunciou que sua defesa aérea derrubou seis mísseis hipersônicos da Rússia, mas o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, rechaçou tal afirmação.



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, que apresentou os mísseis Kinzhal em 2018, classificou os mesmos como "uma arma ideal", extremamente difícil de interceptar.