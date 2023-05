Bukele anuncia cerco militar a cidade salvadorenha onde um policial foi assassinado

436

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou, nesta quarta-feira (17), que impôs um cerco militar em torno da cidade de Nueva Concepción (norte), onde supostos mafiosos assassinaram um policial na terça-feira (16).



"Estabelecemos um cerco de segurança ao redor do município de Nueva Concepción, Chalatenango, com mais de 5.000 agentes" das forças armadas e 500 da polícia" para capturar os responsáveis pelo assassinato do policial, assegurou o mandatário no Twitter.



Nessa cidade de aproximadamente 30.000 habitantes, localizada a pouco mais de 80km ao norte de San Salvador, um policial foi assassinado por supostos membros de gangue na terça-feira, o que levou Bukele a prometer que vai "destruir" as gangues.



O presidente salvadorenho empreendeu uma "guerra" há 14 meses contra as gangues, devolvendo a sensação de segurança ao país.



A operação militar em Nueva Concepción começou durante a madrugada e os uniformizados estavam revistando casas e pedindo documentos de identidade aos pedestres e a quem se deslocava em veículos ou motos, segundo os meios de comunicação locais.



Os militares e policiais enviados começaram a "busca pelos responsáveis do homicídio e toda a estrutura dos mafiosos e colaboradores que ainda se escondem nesse local", disse Bukele.



Os criminosos "pagarão caro pelo assassinato de nosso herói", o agente Maximino Vásquez, acrescentou.



A Polícia Nacional Civil (PNC) informou que Vásquez morreu ao ser "atacado" por membros de gangue, "enquanto patrulhava com outros policiais" em Nueva Concepción.



Este é o quarto policial salvadorenho assassinado desde que Bukele lançou sua "guerra" contra as gangues em março de 2022 e o primeiro neste ano, enquanto o país aplica um estado de exceção que autoriza prisões sem ordem judicial.